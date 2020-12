Confartigianato tende la mano al Comune di Carrara: «Abolire la Tari non era possibile. Ora collaboriamo per aiutare le imprese»

CARRARA – Confartigianato Massa-Carrara tende la mano alla giunta del sindaco Francesco De Pasquale e al vicesindaco Matteo Martinelli a proposito della questione relativa alla Tari (ne avevamo parlato QUI). “Sappiamo bene che non è possibile abolire la Tari e lo aveva rimarcato nel suo intervento Gabriele Giovanelli, presidente del settore alimentazione di Confartigianato Massa-Carrara e titolare del ristorante La Terrazza del Conte a Marina di Carrara – affermano da Confartigianato -. E certo non abbiamo lanciato accuse a nessuno. Semmai era una proposta che lanciavamo all’amministrazione di Carrara, in pieno spirito collaborativo se pur con la rabbia e la frustrazione di chi è stato messo in ginocchio dal Covid e dal doppio lockdown. Prendiamo atto che l’amministrazione è disponibile al dialogo e speriamo di avviare un rapporto costruttivo su Carrara Si-Cura e sul bando da 300mila euro che dovrà vedere la luce prossimamente: quelle risorse vanno sfruttate al meglio in un momento come questo”.

“Sopprimere la Tari non era certo possibile – ammette l’associazione – La richiesta era quella di sopperire, magari per un breve periodo, con il bilancio comunale rimandando il pagamento a tempi migliori e senza mora. Speriamo che magari la nostra richiesta oggi possa trovare un supporto all’interno dell’amministrazione e del consiglio comunale per dare una mano non solo ai cittadini in difficoltà ma anche a quelle aziende che rischiano davvero di passare dal lockdown alla chiusura definitiva”.

“Per quanto ci riguarda – conclude Confartigianato – siamo disposti a sederci presto al tavolo con l’amministrazione anche per dare un contributo fattivo e propositivo nelle decisioni da prendere per il futuro bando che metterà a disposizione del territorio 300mila euro. Sono risorse importanti che è meglio non disperdere a pioggia ma investire su pochi ma importanti progetti che possano dare valore aggiunto alla città. Aspettiamo una convocazione a breve per poter discutere di tutto insieme”.