Tutto chiuso in zona rossa? Vero fino a un certo punto

MASSA-CARRARA – Come detto e ribadito nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, l’intero territorio nazionale sarà “zona rossa” e pertanto, anche a Massa-Carrara, le attività commerciali sono sospese. Ma oltre a tabaccai, edicole, farmacie e parafarmacie, espressamente indicate nel testo, è lungo l’elenco delle attività che possono restare aperte, in base agli allegati 23 e 24 del Dpcm 3 dicembre 2020, che regola le aperture per le diverse zone.

Per quel che concerne le attività commerciali, sono incluse quello relative al commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande come ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari. Stesso discorso per il commercio al dettaglio di prodotti surgelati ed esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici. Aperti anche gli esercizi specializzati nel commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco, ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione. Aperte le realtà del commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati così come negozi che vendono apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4).

Aperte le rivendite al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati; idem il ommercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari così come di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio. Lo stesso dicasi per il cmmercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati. Aperte le rivendite al dettaglio di libri in esercizi specializzati, giornali, riviste e periodici, articoli di cartoleria e forniture per ufficio. Così anche il commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati; biancheria personale; articoli sportivi, biciclette e

articoli per il tempo libero in esercizi specializzati.

Consentita l’apertura per le rivendite di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori, lo stesso per chi vende, sempre al dettaglio, giochi e giocattoli in esercizi specializzati. Già detto di farmacie e parafarmacie, consentita l’apertura anche ai venditori di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati così come per chi vende fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti. Incluso anche il commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.

Aperture consentite ai negozi di ottica e fotografia, rivenditori di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, articoli funerari e cimiteriali. Sì al commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati. Regolarmente attivo il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono così come i distributori automatici.

Per quel che concerne i servizi per la persona saranno in attività le lavanderie e puliture di articoli tessili e pelliccia, le lavanderie industriali, le tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.