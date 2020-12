Tre milioni alle imprese danneggiate dal crollo del ponte di Albiano: ok all’emendamento di Martina Nardi

LUNIGIANA – Approvato l’emendamento della deputata del Pd Martina Nardi per le aziende danneggiate dal crollo del Ponte di Albiano Magra. Con il via libera vengono assegnati fondi aggiuntivi e straordinari alle imprese che hanno subito una forte contrazione economica in seguito all’evento dello scorso 8 aprile.

“Sono molto soddisfatta perché si tratta di un segnale importante dato che si prevede un fondo speciale per quelle imprese che hanno subito danni economici per interruzioni di viabilità e collegamenti viari” – ha commentato Nardi.

“Nello specifico – ha aggiunto la Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera – ora c’è nella Legge di Bilancio un fondo di 3 milioni per il 2021 per l’erogazione di contributi, a fondo perduto, a favore delle imprese non industriali che hanno subito danni economici a causa di interruzioni della viabilità causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti. Inoltre è previsto l’obbligo per il Ministero delle Finanze assieme al Ministero delle Attività Produttive di emanare entro 60 giorni i criteri, le modalità e gli importi di erogazione”.