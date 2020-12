Negozi aperti per gli ultimi acquisti natalizi, ancora 72 ore di semi-normalità

MASSA-CARRARA – Massa-Carrara e tutta Italia finiranno in “zona rossa” il 24 dicembre, giorno della vigilia. Ancora per tre giorni dunque vigono le misure adottate nella “zona gialla”, quella che accompagna la Toscana da poco più di 24 ore. Quindi per chi avesse bisogno di fare shopping e dedicarsi agli ultimi regali rimasti da fare, i negozi sono tutti aperti, locali e ristoranti fanno servizio al tavolo fino alle 18 e delivery/asporto dopo quell’orario. Ci si può ancora spostare liberamente tra comuni e province ma dalle 22 alle 5 del mattino resta il “coprifuoco” ovvero, non si può uscire senza una motivazione e bisogna avere l’autocertificazione con sé (scaricala qui).

Discorso diverso per chi ritorna dall’estero: in base al dpcm entrato in vigore il 4 dicembre, da oggi 21 dicembre e fino al 6 gennaio, chiunque deve osservare il periodo di quarantena. Misure ancora più restrittive per chi fosse entrato in Italia negli ultimi 14 giorni da Gran Bretagna e Irlanda del Nord: è obbligato a contattare l’Asl e sottoporsi a tampone e affrontare un periodo di sorveglianza attiva.