Lavoro, più di 400 posti negli arsenali: 17 per il centro di Aulla e 138 alla Spezia

AULLA – «Grazie ad un emendamento presentato dai colleghi Giovanni Luca Aresta (M5s) e Andrea Orlando (Pd), in Legge di Bilancio abbiamo previsto 431 nuove assunzioni di unità di personale non dirigenziale negli arsenali militari e nei poli di mantenimento dell’Esercito nel triennio 2021-2023. Una buona notizia per la Liguria e soprattutto per La Spezia, dove sono destinate 138 nuove unità di personale. Sono invece diciassette le assunzioni previste per il Centro Interforze di Munizionamento Avanzato di Aulla, in provincia di Massa-Carrara». A darne notizia è il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti Roberto Traversi.

«In tempi di crisi e di contrazione degli investimenti, siamo felici di contribuire alla creazione di posti di lavoro in un settore strategico tanto per l’economia nazionale quanto per le realtà locali che ospitano questi stabilimenti – prosegue Traversi – Dopo il Dl Agosto con cui abbiamo autorizzato oltre 300 assunzioni all’Arsenale di Taranto, continuiamo ad impegnarci per garantire a questi stabilimenti il mantenimento di standard operativi che ne fanno componente fondamentale del comparto Difesa».