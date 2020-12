Affitti Firenze, le offerte più convenienti nelle diverse zone della città

Firenze è da sempre considerata una città molto appetibile da parte di turisti e fuorisede che si recano qui per ammirarne le bellezze e avviare il proprio futuro professionale.

Le tendenze del mercato immobiliare cittadino, quindi, sono sempre state caratterizzate da affitti brevi, destinati ai viaggiatori, e preferenze orientare agli appartamenti del centro città, per restare in prossimità delle principali attrattive anche a discapito di costi maggiori e ambienti più angusti.

Gli effetti della pandemia, però, negli ultimi mesi, hanno radicalmente mutato lo scenario immobiliare di Firenze.

Da una parte il minor afflusso turistico ha indotto i proprietari degli immobili destinati agli affitti brevi a metterli a disposizione anche per gli affittuari più stabili, dall’altra il lockdown ha indotto molti inquilini a mutare le proprie preferenze.

Mossi dal maggior tempo trascorso in casa, tra lavoro e vita privata, è sorta tra gli inquilini la necessità di alloggiare in ambienti più spaziosi, possibilmente con la disponibilità anche di spazi esterni, come giardini e verande.

Anche la prossimità a zone verdi della città ha rappresentato una discriminante importante per tutti gli inquilini in cerca di una nuova sistemazione.

Nonostante mutamenti così radicali, i prezzi degli immobili non hanno subito alcun calo, inclusi quelli del centro città, forse meno appetibili.

La tendenza, al contrario, è in rialzo, con un incremento dei canoni di locazione di tra il 2,6% della zona di Novoli-Careggi, il 2,9% della zona Poggio Imperiale-Bandino, fino a raggiungere il 4% all’Isolotto.

Che fare dunque se non si desidera inseguire le proprie necessità, senza rinunciare alla convenienza?

La soluzione ideale è riuscire a visionare il maggior numero di annunci presenti in città, mettendo a confronto le caratteristiche degli immobili e i relativi costi.

Un’azione che può essere ottimizzata ricorrendo ai servizi offerti dalle piattaforme gratuite dedicate agli affitti, come ZappyRent, che offrono agli utenti anche un’ampia scelta di appartamenti in affitto a Firenze.

Sul sito si possono infatti visualizzare gli annunci della città circoscrivendo la ricerca per zona, formula abitativa e budget.

In questo modo non sarà difficile risparmiare tempo e fatica da dedicare alle proprie ricerche.

Solo per citare alcuni esempi, si possono individuare appartamenti in affitto nella zona dell’Isolotto già a partire da 900 Euro.

Anche chi desidera comunque rimanere in centro città, si possono trovare occasioni molto appetibili, che partono da un minimo di 450 Euro al mese.

Tra tutte le zone, infatti, gli appartamenti al centro di Firenze sembrano non aver subito particolari rialzi di costo, mantenendo i canoni stabili rispetto alla situazione pre-lockdown.

Visualizzati i prezzi è molto semplice mettere a confronto anche le caratteristiche e le condizioni degli gli immobili, grazie alla descrizione dettagliata e alla galleria immagini che accompagna ogni annuncio presente sul sito ZappyRent.