Massa-Carrara, offerte di lavoro per infermieri, ingegneri e carpentieri

MASSA – Offerte di lavoro a Massa e Montignoso:

Cerchiamo infermieri da inserire nel nostro organico – Inviare curriculum a rspvillagiovanna@gmail.com

RSP Villa GiovannaVia Dante Alighieri, 15

54038 – Cinquale di Montignoso (MS)

Tel. 0585309584 – Fax 0585807528

Ingegnere: Azienda sita in Massa operante nel settore Metalmeccanico, cerca un ingegnere meccanico o chimico o aerospaziale per progettazione Macchinari Industriali. Contratto a tempo indeterminato, full time. Si richiede autonomia nello svolgimento delle proprie mansioni. Inviare curriculum a francesca.petrocchi@newtecitaly.com o chiamare allo 0585 833430.

Carpentiere: Azienda sita in Massa operativa nel settore Metalmeccanico cerca un carpentiere che abbia anche esperienza di saldatura dell’acciaio a filo e ad elettrodo per contratto full time a tempo determinato per almeno 3 mesi. Inviare curriculum a francesca.petrocchi@newtecitaly.com o chiamare allo 0585 833430.