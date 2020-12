«A Natale fate i buoni: comprate nei negozi di vicinato. Così salviamo economia e posti di lavoro»

MASSA-CARRARA – “A Natale fate i buoni: con un solo regalo potete fare felici tre persone. Basta acquistare dai negozi della vostra città: accontenterete la persona a voi cara e donerete un sorriso ai commercianti che tanto hanno sofferto i due lockdown imposti dall’emergenza covid-19. E con il Cashback di Natale alla fine potrete fare tutto con il 10% di sconto, regalandovi uno sconto”.

È l’appello che arriva direttamente dalla Confartigianato di Massa-Carrara che invita tutti coloro che se lo possono permettere fare uno ‘slancio’ di generosità negli ultimi dieci giorni degli acquisti per i regali di Natale: “Abbiamo vissuto un anno drammatico, segnato dalla pandemia che ha portato via migliaia di affetti a tutti noi. Un anno tremendo anche sotto il profilo economico che rischia di lasciare migliaia di piccole imprese con l’acqua alla gola tutto a vantaggio dei colossi del commercio online: da marzo a oggi il loro volume di affari è volato alle stelle. Il negozio di vicinato non può certo competere su questi volumi”.

“Ma ora più che mai è importante riconoscere il valore sociale ed economico di quella piccola rete di imprese che illumina e rende vive le nostre città. Negozi di amici e conoscenti, di famiglie di nostri concittadini, di genitori e figli: sono i volti della nostra città, delle nostre strade, della nostra infanzia e della nostra storia. Ora hanno bisogno di una piccola mano da tutti noi per far sì che il commercio locale abbia un futuro. Se vogliamo tornare a vedere le città vive e illuminate, se vogliamo tornare un giorno a vivere lo ‘struscio’ quotidiano nelle vie del centro: quel rapporto sociale fatto di saluti e sorrisi, di chiacchiere e conoscenze”.

“Ecco, per ogni regalo che potete fare, anche il più piccolo pensiero, andate nelle strade delle vostre città, guardate le vetrine dei negozi aperti e acquistate dai commercianti del territorio. Un atto coraggioso, di intelligenza e sensibilità: per le feste fai i tuoi acquisti nei negozi della tua città e salverai l’economia locale, i posti di lavoro. Senza dimenticare gli sconti offerti dal cashback di Natale. Sarà come donare tre sorrisi con un solo regalo”.