«Fondamentale per imprese e ambiente prorogare almeno fino al 2023 il Superbonus 110%»

MASSA – «È fondamentale prorogare almeno fino al 2023 il Superbonus 110%, un provvedimento che nasce dall’impegno pluriennale del Movimento 5 Stelle, chi si oppone fa male a economia e ambiente. In Toscana sono già nate 213 nuove imprese come accertano i dati delle Camere dei Commercio-Unioncamere e secondo una ricerca condotta per Ance se avrà modo di esplicare i suoi effetti per almeno tre anni, il Superbonus porterà a un incremento occupazionale di 100mila addetti già dal primo anno. L’impatto sul Pil sarà di 3 punti percentuali, con una crescita stimata di 63 miliardi di euro» lo dichiara in una nota Riccardo Ricciardi, deputato massese del Movimento 5 Stelle.

«Il superbonus 110%, oltre a tutelare l’ambiente e la salute umana attraverso la promozione di risparmio energetico e le fonti rinnovabili, come confermato da Unioncamere ‘spinge l’edilizia di qualità e stimola la nascita di imprese edili e questo consente al sistema imprenditoriale italiano di tenere le posizioni’. Non prorogare questa misura come richiesto con forza dal Movimento 5 stelle fa male all’economia e l’ambiente» continua l’esponente del Movimento 5 Stelle toscano.

«Sempre dall’analisi a livello nazionale emerge che per i tre quarti delle imprese questa crescita si deve alle piccole realtà individuali, agli specialisti nelle attività di impiantistica e di finitura degli edifici e ai posatori di infissi. Segno che la piccola e media impresa potrà trarre grande giovamento dalla riconversione ecologica dell’economia e da un’edilizia che garantisce efficienza, sicurezza e risparmio alle famiglie» spiegano i rappresentanti pentastellati.

«L’analisi nazionale di Unioncamere conferma che le ‘risorse per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare sembrano avere inciso sulla vitalità di un settore cruciale come quello delle costruzioni che, tra luglio-settembre a livello nazionale si segnala per un incremento dello 0,6% su base trimestrale, il doppio rispetto allo stesso periodo del 2019’. Un dato importante che conferma l’importanza dell’agevolazione fiscale introdotta grazie al lavoro del MoVimento 5 Stelle».