Parcheggi gratis nel centro di Massa dal 12 al 24 dicembre

MASSA – «Nella giornata odierna a Massa abbiamo 33 nuovi positivi al covid-19. Questo conferma che la curva si sta appiattendo in maniera molto lenta, pertanto prestare la massima attenzione rimane per tutti un obbligo assoluto. All’ospedale delle Apuane abbiamo 95 ricoverati, di cui 15 in terapia intensiva» (qui tutti i dati di oggi).

Inizia così l’aggiornamento serale del sindaco di Massa, Francesco Persiani, in cui annuncia: «nell’ultima riunione di giunta abbiamo, per il terzo anno consecutivo, confermato i parcheggi gratis nella zona del centro storico per il periodo dal 12 dicembre al 24 dicembre, compresi. Per sfruttare l’opportunità di avere le prime 2 ore di sosta gratuite sarà necessaria l’esposizione del disco orario o l’utilizzo delle applicazioni digitali. Abbiamo confermato questa misura per agevolare con i fatti i commercianti del centro storico, ovviamente attenendovi sempre a tutte le prescrizioni sanitarie».