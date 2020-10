MASSA-CARRARA – Nuova stretta per le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, gelaterie pasticcerie, pub, ristoranti). «A farne ancora le spese – commenta Confartigianato Massa-Carrara – dopo i mesi di chiusura della primavera scorsa, sono nuovamente le suddette attività artigianali similari». Per loro infatti il nuovo Dpcm pubblicato il 13 ottobre stabilisce che l’attività è consentita fino a mezzanotte con consumo al tavolo e fino alle ore 21 in assenza di consumo al tavolo. Resta consentita la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie relative anche a confezionamento e trasporto, come pure la ristorazione con asporto, fermo restando il rispetto del distanziamento di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone. Vietata la consumazione nei locali o nelle adiacenze dopo le ore 21.

Proprio su questo punto interviene il presidente di Confartigianato Alimentazione Massa-Carrara, Gabriele Giovanelli, titolare del ristorante “La Terrazza del Conte”: «Abbiamo risposto con spirito di sacrificio e collaborazione adattando le nostre attività secondo le norme di contenimento della pandemia nel rispetto di clienti e dipendenti – dice Giovanelli – Abbiamo allestito ove possibile strutture all’aperto per consentire una ripresa più sicura delle nostre attività e ci stiamo adoperando con ogni mezzo per far rispettare le regole all’interno delle stesse non senza difficoltà».

«Dopo questa nuova stretta – prosegue il ristoratore – che mette nuovamente sotto attenzione anche il settore alimentare già in sofferenza, continueremo a promuovere e garantire all’interno delle nostre attività, il rispetto delle norme, confidando, per quanto riguarda le adiacenze dei nostri locali, nel senso di responsabilità dei consumatori e ove necessario nell’intervento degli organi di controllo unici deputati a far rispettare le regole su suolo pubblico. Rimane incomprensibile – conclude Gabriele Giovanelli – il motivo per cui il Dpcm appena uscito, ritiene che ciò che è possibile fare fino alle ore 21, diventa impossibile fino alle ore 24».

Intanto prosegue il sondaggio sul nuovo Dpcm anti-covid firmato dal premier Giuseppe Conte. Sei d’accordo? Rispondi qui sotto.