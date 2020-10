Contratto metalmeccanici, i sindacati proclamano 2 ore di sciopero per venerdì

MASSA-CARRARA – «Il giorno 7 ottobre, nell’ambito della trattativa per il rinnovo contrattuale con Federmeccanica e Assistal, si è discusso degli aspetti retributivi. A fronte delle richieste contenute nella piattaforma sindacale unitaria, la controparte ha chiarito formalmente che la proposta datoriale è la sola conferma del meccanismo di rivalutazione dei minimi contrattuali, sulla base dell’Ipca a consuntivo definito nel Ccnl 2016». Lo affermano in una nota Fiom Cgil, Fim Cisl e Uil Uilm che annunciano 2 ore di sciopero per venerdì 16 ottobre.

«Dopo nove mesi dalla scadenza del Ccnl – evidenziano i sindacati – non possono pensare di eludere il confronto sui temi normativi che rispondono ai bisogni dei lavoratori, di offrire meno di 40 euro di aumento e di pretendere che di fronte a tutto questo non ci sia una mobilitazione. Si tratta di una posizione di chiusura rispetto alle richieste sindacali che Fim, Fiom e Uilm nazionali valutano insoddisfacenti, proclamando lo stato di agitazione con sciopero della flessibilità e dello straordinario e un pacchetto di 6 ore di sciopero da effettuarsi entro il mese di novembre

per queste ragioni, nell’ambito del pacchetto di 6 ore di sciopero deciso dalle segreterie nazionali, Fiom, Fim e Uilm provinciali proclamano per la giornata di venerdì 16 ottobre, 2 ore di sciopero da effettuarsi alla fine di ogni turno.

Il Ccnl non esiste senza la garanzia dei diritti e di un reddito dignitoso per lavoratori».