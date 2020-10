MASSA-CARRARA – I dati Istat provvisori, riferiti al primo semestre 2020, mostrano i primi effetti del lockdown da coronavirus, con risultati pesantissimi per il sistema produttivo locale; il valore delle esportazioni della provincia di Massa-Carrara è risultato pari a 584 milioni di euro, in fortissimo decremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, -53,4%, in valore assoluto si sono persi circa 670 milioni di euro.

Il blocco dei mercati derivante dalla pandemia da covid-19 faceva, ovviamente, presumere una contrazione dell’interscambio commerciale, e in particolare era pronosticabile una pesante ricaduta sull’economia locale, da sempre caratterizzata da una forte propensione all’export, ma i primi dati a nostra disposizione evidenziano un calo ben maggiore. Un dato ancor più preoccupante se messo a confronto con l’andamento, negativo ma non come quello apuano, registrato a livello regionale e nazionale, difatti la regione Toscana ha registrato diminuzioni del -15,4%, e l’Italia del -15,3%.

Foto 3 di 3





«Mettiamo pertanto in evidenza – afferma l’Istituto Studi e Ricerche della Camera di Commercio – che una perdita di 670 milioni di euro, se non compensata nel secondo semestre dell’anno con andamenti favorevoli, comporterebbe, solo per quanto concerne le esportazioni, una perdita di prodotto interno lordo di circa 15 punti percentuale, da verificare comunque con l’andamento dell’import».

Pubblichiamo di seguito la disamina settoriale elaborata dall’Isr che permette di osservare le dinamiche congiunturali dei comparti economici più rappresentativi.

Per quanto riguarda la metalmeccanica, ovvero macchinari e apparecchiature meccaniche, la parte più consistente del comparto è attribuibile, alle macchine di impiego generale, turbine, pompe, accessori ed altro, che perdono ben 241 milioni di euro nei primi sei mesi dell’anno in corso, seguono le altre macchine di impiego generale, identificabili con macchine ed apparecchiature per industria chimica, petrolchimica e petrolifera, in calo di 41 milioni di euro.

In calo anche le vendite di altre macchine utensili ( meno 5 milioni di euro) e altre macchine per impieghi speciali (-9 milioni di euro). Ulteriore decremento arriva anche dalla voce motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità, in fortissima diminuzione nei primi sei mesi del 2020, con una perdita di 282 milioni di euro.

Anche in questo caso, come in quello degli apparecchi meccanici si tratta di attività riconducibili essenzialmente ad una sola impresa, Nuovo Pignone Baker Hughes, la quale gode comunque di buona salute e sembrerebbe, ad oggi, non aver risentito di particolari conseguenze derivanti dal lockdown, e lavorando su commesse di medio periodo le attuali diminuzioni dovrebbero essere compensate nei prossimi consuntivi.

Passando ad analizzare invece il macrosettore lapideo, in specifico il comparto della pietra da taglio o da costruzione, modellate e finite, in sostanza marmo e granito lavorato, nei primi sei mesi del 2020 il risultato è stato fortemente negativo. In sostanza il settore con 124 milioni di euro di vendite è diminuito del -22,9% in valore assoluto meno 37 milioni.

Le perdite maggiori sono state comunque registrate per le vendite della restante parte lapidea corrispondente a materiale grezzo, con circa 60 milioni di euro di export, per un calo del -49,4%, in valore assoluto persi 58 milioni di euro, valori dimezzati rispetto al primo semestre 2019.

Alcune note di rilievo devo essere riservate anche ai prodotti chimici di base che attenuano il trend positivo degli ultimi anni, con un -13,8% nei primi sei mesi del 2020, per un totale di 27 milioni di euro di vendite; tendenza invece decisamente positiva quella registrata dagli altri prodotti chimici, incrementati del +39,4%, passando da 32 a 45 milioni di euro di esportazioni nei primi sei mesi del 2020. Unica nota veramente favorevole ottenuta a livello locale.

Ricordiamo infine che la voce importazioni, nei primi sei mesi del 2020, ha raggiunto i 230 milioni di euro, un valore in diminuzione del -8,38% rispetto al semestre del 2019, in valore assoluto circa 21 milioni di euro. Allo steso tempo la regione Toscana ha ottenuto un -12,6% e l’Italia un -17,3%.

«Questi primi sei mesi del 2020 – commenta il presidente dell’Istituto Studi e Ricerche, Vincenzo Tongiani – sono dati molto complicati come prevedevamo, ma forse siamo anche oltre, difatti le nostre perdite sono nettamente maggiori rispetto alla media regionale e nazionale. Non si salva molto in questo momento e purtroppo sui mercati esteri le criticità sono ancora maggiori rispetto alle opportunità. Una situazione molto delicata che peggiora se sommiamo al calo delle vendite all’estero la contrazione di consumi interni e la perdurante crisi occupazionale».