Confartigianato trasporti: prorogati i termini per partecipare al bando sulla sicurezza

MASSA-CARRARA – Bando “L’autotrasporta SIcura”, slitta ancora il termine per inviare la richiesta di contributo. Confartigianato Trasporti Massa-Carrara informa che l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori, a causa del procrastinarsi dei problemi tecnici relativi al rilascio dello Spid, ha previsto un ulteriore rinvio della data di inizio presentazione delle richieste, che possono essere presentate dalle ore 9.00 del giorno 12 ottobre 2020, fermo restando il termine stabilito alle ore 18 del giorno 27 ottobre 2020.

Per ulteriori informazioni e per la predisposizione delle pratiche per l’accesso al contributo, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio credito della Confartigianato Imprese Massa-Carrara in Via Frassina 65 Carrara, tel. 0585/1980393 (rif. Dott. Nicola Genovese, in foto).