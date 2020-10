La fusione

Ufficiale, il gruppo Franchi è in Borsa

E' fissata per lunedì la data di efficacia della fusione con la TheSpac, la Special Purpose Acquisition Company (traducibile in "società di acquisizione per scopi speciali", a volte chiamata società di assegni in bianco) promossa da Marco Galateri di Genola e Vitaliano Borromeo-Arese "per valorizzare le potenzialità di un’impresa del Made in Italy rafforzandone la competitività sul mercato globale".

Più informazioni su Massa-Carrara

FOTO D' ARCHIVIO