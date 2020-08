Contributi a fondo perduto per chi ha sede nei comuni colpiti da eventi calamitosi

MASSA-CARRARA – Confartigianato Imprese Massa Carrara, in una nota stampa della referente fiscale Maria Luisa Poletti, informa che con la conversione in Legge del Decreto Rilancio (all’art. 28 comma 5 – Legge 77/2020) le imprese possono beneficiare del contributo a fondo perduto anche in assenza del requisito originariamente previsto del calo di fatturato (ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2019) a condizione che abbiano sede operativa o domicilio fiscale in uno dei Comuni colpiti da eventi calamitosi indicati dalle delibere della Regione Toscana.

I Comuni interessati della nostra provincia individuati dagli atti ufficiali della Regione Toscana che definiscono gli Stati di emergenza vigenti sono: Massa, Carrara, Montignoso, Fivizzano, Aulla, Fosdinovo, Tresana, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli e Zeri.

Per Maggiori informazioni contattare: 0585-1980393 mail: sedeprovinciale@confartigianato.ms.it