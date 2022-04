La Cantina “Baia del Sole” in bella mostra a Vinitaly

LUNI-Si è da poco conclusa a Verona la cinquantaquattresima edizione del Vinitaly e per l’azienda “Baia del Sole” della famiglia Federici sono arrivati due importanti attestati con tanto di premiazione durante la manifestazione. Riflettori puntati su due interessanti vini dell’azienda di Luni ossia il “Prima Brezza” , rosato ed il “Giulio 56” spumante metodo classico. Per quanto riguarda il “Prima Brezza” , Liguria di Levante Vermentino rosato Igt è arrivato il premio come miglior Vino rosato d’Italia Vinitaly 2022 ed attestato anche per il Giulio 56 come vino metodo classico secondo la selezione enologica di Verona Fiere “5StarWines & Wine Without Walls”.In totale sono stati selezionati 960 vini, rispettivamente 651 per la sezione dei vini convenzionali 5StarWines e 309 per Wine Without Walls, la sezione dedicata ai vini certificati biologici, biodinamici o prodotti da aziende che aderiscono a speciali protocolli di sostenibilità (liste complete in calce). Sono questi i vini che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 90/100 in seguito alla degustazione alla cieca operata dalla giuria internazionale dell’evento. Circa 70 esperti – scelti tra Master of Wine, Master of Sommelier, diplomati WSET, Italian Wine Ambassador e Expert certificati dalla Vinitaly International Academy, enologi e giornalisti – hanno esaminato, commentato e valutato le oltre 2300 referenze iscritte. I fratelli Luca ed Andrea Federici, presenti a Verona con il loro attrezzato stand non hanno nascosto la loro soddisfazione per una serie di risultati ed attestati che stanno arrivando a iosa anche per quanto concerne altri vini in altri concorsi, basti pensare alla premazione del Vermentino Colli di Luni 2020 “Oro d’Isee” al concorso tedesco “Mundus Vini” ed a quella del Vermentino Colli di Luni 2020 “Sarticola” con medaglia di platino da parte di “Decanter World Wide Awards 2021″e che non fanno che confermare l’ottimo lavoro che si sta eseguendo nell’azienda lunense.