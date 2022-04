Scatta oggi il Vinitaly. Grande vetrina anche per le aziende apuo-liguri

MASSA-CARRARA – Prende il via quest’oggi domenica 10 aprile la 54a edizione di Vinitaly, il più importante salone internazionale dedicato ai vini e ai distillati che farà di Verona la capitale mondiale del vino fino a mercoledì 13 aprile. Un ritorno particolarmente atteso, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, celebrato con la presenza di 4.400 aziende espositrici provenienti da 19 nazioni.Confermata l’internazionalità della rassegna, con 700 top buyer esteri da 50 Paesi già accreditati. Oltre 30 i grandi convegni e 76 le degustazioni in calendario. In contemporanea a Vinitaly anche Sol&Agrifood, il salone internazionale dell’agroalimentare di qualità, ed Enolitech, il salone internazionale delle tecnologie per la produzione di vino, olio e birra.

L’inaugurazione di Vinitaly si terrà alle ore 11 nell’auditorium Verdi del Palexpo di Veronafiere, alla presenza di Maurizio Danese, presidente di Veronafiere, Federico Sboarina, sindaco di Verona, Carlo Ferro, presidente di ICE, Manuel Scalzotto, presidente della Provincia di Verona, e Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto.

A rappresentare la tradizione enologica del comprensorio apuo ligure una decina di aziende divise ovviamente tra i padiglioni di Liguria e Toscana. Nel dettaglio le aziende del nostro comprensorio che saranno presenti alla kermesse

Azienda Agricola La Colombiera di Ferro Pieralberto – Castelnuovo Magra (Sp)

Azienda Agricola La Felce di Marcesini Andrea – Luni (Sp)

Azienda Agricola La Pietra del Focolare di Laura Angelini – Luni (Sp)

Azienda Agricola Linero di Catia Cesare – Castelnuovo Magra (Sp)

Azienda Agricola Ottaviano Lambruschi & C. Soc. Semplice – Castelnuovo Magra (Sp)

Azienda Agricola Federici di Federici Giulio – Luni (Sp)

Cantine Lunae Bosoni – Luni (Sp)

La Carreccia di Lavezzari Lorenzo – Luni (Sp)

Consorzio per la Tutela del Vini DOP e IGP Colli di Luni, Cinque Terre e Liguria di Levante – Sarzana (Sp) terenzuola Giuliani Ivan – Fosdinovo (Ms)

Podere Lavandaro – Fosdinovo (Ms)

Azienda biologica Boriassi Silvia e Andrea – Fosdinovo (Ms).