“The Influencer” domenica 27 marzo chiude la rassegna “Restart!” al Teatro dei Servi

MASSA – “Restart! Nuovi scenari teatrali” la nuova rassegna promossa dal Comune di Massa e Fita Toscana al Teatro dei Servi, volge al termine con l’ultimo spettacolo in programma proposto dalla Compagnia degli Evasi, co-organizzatori della rassegna insieme alla Compagnia teatrale a Ufo: “The Influencer” domenica sera 27 marzo alle 21.00 un testo scritto dall’autore Roberto Rossetto “Ross”, già allievo della scuola di sceneggiatura di Ermanno Olmi, che prende spunto dai libri sui giovani scritti dal filosofo Prof. Umberto Galimberti, come “L’ospite Inquietante” e “La parola ai giovani”.

«Lo spettacolo è molto godibile – racconta il regista Alessandro Vanello – è un genere brillante che fa scaturire risate, fino ad un finale che da un morale profonda e diretta sul come educare i figli, cit. dal testo “educare a pensare” e non “a cosa pensare”. La struttura drammaturgica prende come spunto il film “Carnage” di Roman Polansky, dal testo teatrale di Jasmina Reza. Testo sicuramente fruibile ad un pubblico di ragazzi ma che si rivolge anche agli adulti».

Protagoniste dello spettacolo, che si avvale delle luci disegnate da Luigi “Gino” Spisto, il cast composto da Tina Iovine, Daria Pietrapiana, Massimo Luongo e Bruno Liborio. Teatro dei Servi, in via Palestro 37, Massa. Biglietti: 12€ intero – 10 € ridotto, inizio spettacoli ore 21:00. Info e prenotazioni telefoniche al 3450483632 anche WhatsApp e sms, i biglietti prenotati saranno ritirabili la sera di spettacolo dalle 19.00 alle 20.15 poi apertura botteghino. Programma dettagliato e approfondimenti sul sito https://teatrodeiservi.comune.massa.ms.it/ – Prevendita on line con ingresso diretto senza coda su https//www.liveticket.it/restart2022.