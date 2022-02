“Nient’altro che la verità”: il nuovo appuntamento di Restart al Teatro dei Servi

MASSA – Prosegue con ottima affluenza di pubblico la nuova rassegna “Restart! Nuovi scenari teatrali” promossa dal Comune di Massa e Fita Toscana al Teatro dei Servi di Massa. Giovedì 3 marzo alle 21.00 sarà ancora protagonista la Compagnia teatrale “A Ufo”, co-organizzatori della rassegna, insieme alla Compagnia degli Evasi, che porterà in scena la black comedy “Nient’altro che la Verità”, scritta da Domenico Marchigiani. Regia di Leonardo Della Croce, con Mirko Chisci, Mattia Salini, Massimo Cattani e Sara Cardi Cigoli. Testo vincitore del Premio Nazionale per la Drammaturgia “FitAutore 2018”, testo finalista ai premi “Mascherini”, “GAD-Pesaro”, “Festival Macerata Teatro” e “Scena.0”. Spettacolo vincitore del Miglior spettacolo Premio Giuria Giovani al Concorso Nazionale Teatrika nel 2019.

Il regista Leonardo Della Croce ne racconta la trama: «Marco ha appena divorziato dalla moglie Cristina e i suoi due migliori amici, Giovanni e Paolo, lo stanno aiutando a traslocare in una casetta di campagna di proprietà di Giovanni. I tre amici approfitteranno del tempo insieme per confrontarsi su diversi temi quali amore, matrimonio, religione, amicizia e sincerità. Si, sincerità, perché Marco, dopo le svariate bugie della ex moglie, non vuole più nessuna menzogna nella sua vita e quindi, grazie anche ad un “piccolo aiuto”, chiede ai suoi amici la massima e totale sincerità su ogni aspetto. La richiesta avrà inevitabilmente conseguenze inattese e genererà svariate domande. Una su tutte: fa più male una bugia o la verità?».

Teatro dei Servi, in via Palestro 37, Massa. Biglietti: 12€ intero – 10 € ridotto (under 18 e over 65), inizio spettacoli ore 21:00. Info e prenotazioni telefoniche al 345-0483632 anche WhatsApp e sms. I biglietti prenotati saranno ritirabili la sera di spettacolo dalle 19.00 alle 20.15, poi apertura botteghino per biglietti non prenotati. Programma dettagliato e approfondimenti sul sito https://teatrodeiservi.comune.massa.ms.it/ – Prevendita on-line (pagamento possibile anche con 18App e Carta del Docente) con ingresso diretto senza coda in biglietteria al link https://www.liveticket.it/restart2022.