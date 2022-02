Sabato alla Sala Garibaldi ultimo appuntamento della rassegna dedicata alle famiglie

CARRARA – Il gatto con gli stivali, con Soledad Nicolazzi, per la regia di Marco Ferro, chiude sabato 26 febbraio la rassegna teatrale per i più piccoli e le famiglie promossa alla Sala Garibaldi dall’Amministrazione comunale di Carrara e da Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Uno spettacolo di narrazione immaginato e scritto per una sola interprete dove, al ritmo palpitante di musica elettronica, la celebre fiaba prende vita e narra il riscatto e l’ascesa di uno dei tanti “ultimi” e “dimenticati” della società. L’ambientazione è un luogo di periferia abbandonato, “una terra di nessuno” che sorge ai confini di una discarica. Cappelli bucati, scarpe di tela consumate, dentiere usurate: questo è lo scenario che fa da sfondo a una storia raccontata tutta d’un fiato, con toni divertiti e tempi serrati, dove un ragazzino tormentato dalla fame trova l’amore e riesce a salvarsi

Tecnica utilizzata: teatro d’attore, età consigliata 6 – 11 anni. Produzione Campsirago Residenza con il sostegno di Next – Laboratorio di Idee per la Produzione e Distribuzione dello Spettacolo dal Vivo Lombardo Edizione 2020. Inizio spettacolo ore 16:00. I biglietti, posto unico € 5,00 (anche per gli adulti), sono in vendita presso la biglietteria della Sala Garibaldi in via Verdi, venerdì 25 febbraio, con orario 10:00-12.30 e 17:00-18:30, mentre nel giorno di spettacolo, dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle ore 14:00 alle 16:00, oppure sul circuito Vivaticket. Per informazioni, Ufficio Cultura telefono 0585 641419, Sala Garibaldi, via Verdi Carrara, telefono 0585/ 777160 salagaribaldi21@gmail.com.

In base all’ultimo decreto legge in materia di norme anti Covid-19, la partecipazione agli eventi è consentita solo ai possessori di Green Pass rafforzato, agli utenti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. E’ obbligatorio indossare una mascherina di tipo Ffp2 a partire dai 6 anni in su.