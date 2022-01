Teatro, prosegue il calendario di spettacoli dedicato al pubblico delle famiglie

CARRARA – La rassegna teatrale pensata per i più piccoli e le famiglie dall’amministrazione comunale di Carrara e da Fondazione Toscana Spettacolo onlus prosegue sabato 22 gennaio, con lo spettacolo dal titolo Le avventure di pesce Gaetano, di e con Vania Pucci, disegni su sabbia e animazioni digitali Ines Cattabriga, produzione Giallo Mare Minimal Teatro.

Dopo essere stato protagonista del festival Leggenda, Pesce Gaetano ritorna per raccontare la sua storia. Gaetano è un pesciolino curioso dalla grande coda che è nato nella sorgente. Un giorno decide di andare a conoscere il mondo e si butta nella cascata; da lì arriverà nel ruscello, nel fiume, e poi nel mare. Quanti incontri farà Gaetano in questo lungo viaggio, alcuni paurosi altri piacevoli, i pesci grigi, il granchio, l’allodola e infine l’orata. Gaetano ritornerà alla sua casa o continuerà il suo viaggio? Gli ambienti e i personaggi narrati sono realizzati con la tecnica del sand art, in diretta, e con immagini e sfondi multimediali.

Età consigliata: dai 3 anni. Inizio spettacolo ore 16:00.

I biglietti, posto unico € 5,00 (anche per gli adulti), sono in vendita presso la biglietteria della Sala Garibaldi in via Verdi, venerdì 21 gennaio, con orario 10:00-12:30, 17:00-18:30, nel giorno di spettacolo, dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e in tutti i giorni di apertura della biglietteria per la stagione di prosa. E’ possibile acquistarli anche sul circuito Vivaticket.

La rassegna prosegue sabato 12 febbraio con Danilo Conti, che porta in scena Chi ha paura di denti di ferro? Il gatto con gli stivali con Soledad Nicolazzi, per la regia di Marco Ferro, chiude la rassegna sabato 26 febbraio.

Per informazioni, Ufficio Cultura telefono 0585 641419, Sala Garibaldi, via Verdi Carrara, telefono 0585 777160 salagaribaldi21@gmail.com

In base all’ultimo decreto legge in materia di norme anti Covid-19, la partecipazione agli eventi è consentita solo ai possessori di Green Pass rafforzato, agli utenti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. È obbligatorio indossare una mascherina di tipo Ffp2 a partire dai 6 anni in su.