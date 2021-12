Almanacco Pontremolese 2022, domenica 19 la presentazione

PONTREMOLI – Domenica 19 dicembre, alle ore 11.00, nella piazzetta della Pace del Palazzo Comunale di Pontremoli si terrà la presentazione dell’Almanacco Pontremolese 2022, pubblicazione giunta alla sua 44^ edizione dedicata quest’anno ad un tema apparentemente nuovo e diverso, ma in realtà, come ben rappresentato nei testi offerti, legato allo spirito che da sempre (era il 1978 quando nello studio dell’allora pretore Enrico Ferri fu dato il via a questa grande realtà che è diventata la pubblicazione della nostra storia nell’Almanacco pontremolese) rappresenta il cuore della celebrazione dell’anno che verrà, con coinvolgenti testi destinati a divenire testimoni del nostro tempo, delle radici e consuetudini, così come delle tradizioni, rurali e non, di ciò che è la nostra terra e, per l’anno 2022, con il mondo degli animali ed il nostro rapporto con loro, nei nostri contesti di vita.

Così, per esempio, si leggerà che l’animale (o una sua parte) assurge a elemento identificativo di un casato, oppure, consente un’immersione nella vita dei santi accompagnandoli nella loro raffigurazione o rappresentandone determinate caratteristiche. Ed ancora, gli animali nella vita familiare o sulle nostre tavole o nelle tradizionali ‘storie’ di Lunigiana, anche preistoriche o a richiamo filosofico. Infine, gli animali nelle realizzazioni in legno ed elementi di tante decorazioni in genere.

Argomento diverso e stimolante, dunque, per il cui coordinamento dobbiamo ringraziare per l’ennesima volta Giulio Cipolletta, Cristiana Maucci, Beppe Michelotti e tutti coloro che hanno accettato di contribuire offrendoci scritti e fotografie davvero interessanti ed accattivanti. Quasi un rinnovato punto zero con il quale la pubblicazione prova a rigenerarsi per superare un tempo tanto difficile.