Torna la Corale Guglielmi con il concerto natalizio al Duomo di Massa

MASSA – Si terrà sabato 18 dicembre alle 21.15, presso la Cattedrale di Massa, il concerto di Natale della Corale Guglielmi, accompagnata dall’Orchestra del Teatro del Giglio di Lucca. Dopo quasi due anni di forzata inattività, la Corale Guglielmi, che nel 2022 festeggerà il 50° dalla fondazione, torna ad esibirsi nella sua città; sotto la direzione di Paolo Biancalana verrà proposto un interessante quanto variegato programma, comprendente il concerto grosso “fatto per la notte di Natate” di Corelli, il Gloria RV 589 di Vivaldi, il concerto per 4 Violini RV 580 ed alcuni brani natalizi per coro ed orchestra, tra i quali il Venite Gentes di Pier Alessandro Guglielmi.

Solisti nel Gloria saranno il soprano Valentina Piovano, il mezzosoprano Laura Brioli e il sopranista Maicol Ahmeti; il concerto per quattro violini vedrà protagonisti Elisa Pellegrini, Eleonora Podestà, Mattia Aita e Carla Mordan. L’iniziativa è promossa dal Comune di Massa – Assessorato alla Cultura, con il contributo di Federmanager Massa-Carrara e il patrocinio della Parrocchia della Cattedrale; è organizzata dalla Associazione Musicale Massese, dalla Corale Guglielmi. Il concerto è ad ingresso libero, l’accesso è consentito con supergreenpass.