La biblioteca civica di Carrara festeggia il Natale con letture per bambini e ragazzi

CARRARA – “Letture di Natale in biblioteca per bambini e bambine di tutte le età” è il titolo dell’iniziativa a cura dei Volontari Lettori della Biblioteca, organizzata in occasione delle festività, per festeggiare con i lettori più piccoli l’arrivo del Natale. L’appuntamento si terrà sabato 18 dicembre alle ore 15.30, presso la Biblioteca civica Lodovici, in piazza Gramsci a Carrara. Sempre sabato 18 dicembre, ma alle ore 18.00, la Biblioteca di Carrara ospita anche l’iniziativa “Letture sotto l’albero”, a cura dei volontari del Circolo LaAV Teens Carrara, aperta a tutti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0585/641370, oppure scrivere una mail a bibliocarrara@comune.carrara.ms.it. Si ricorda l’obbligo del green pass sopra i 12 anni.