A Carrara la stagione di prosa prosegue con lo spettacolo “Antichi maestri”

CARRARA – In scena giovedì 16 dicembre, alle ore 21.00, alla Sala Garibaldi di Carrara, Antichi maestri di Thomas Bernard, con Sandro Lombardi e Martino D’Amico, una produzione della Compagnia Lombardi-Tiezzi/Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale in collaborazione con Napoli Teatro Festival Italia, per la drammaturgia di Fabrizio Sinisi e la regia di Federico Tiezzi.

Nella Sala Bordone della Pinacoteca di Vienna un uomo si siede e guarda un famoso quadro di Tintoretto: si scoprirà che compie questo rito ogni due giorni da più di trent’anni. Un secondo uomo, più giovane, rimane in piedi sulla soglia della sala vicina e osserva il primo uomo che guarda il quadro. Un terzo uomo – uno dei custodi della Pinacoteca – osserva entrambi. È questo il diagramma di Antichi maestri, uno fra gli ultimi e più straordinari esempi della narrativa di Thomas Bernhard, qui trasformato da Federico Tiezzi e Sandro Lombardi (già pluripremiati con il bernhardiano L’apparenza inganna) in un vero e proprio studio teatrale sulla funzione dell’arte, i limiti della bellezza, la nevrosi della modernità, l’angoscia della solitudine, la disperazione della marginalità.

Federico Tiezzi scrive: «Ho immaginato uno spettacolo sul vedere, sulla visibilità, ho voluto riflettere, analizzare attraverso questo racconto mirabile i procedimenti della visione teatrale, elemento centrale del nostro linguaggio. Di quadro sempre si tratta, anche se scenico. Fu Franco Quadri, molti anni fa, a suggerirmi il romanzo di Bernhard, sapendo della mia formazione storico-artistica. A lui, a quasi dieci anni dalla scomparsa, questo spettacolo è idealmente dedicato».

Lo spettacolo, che si svolge nell’ambito della stagione teatrale promossa da Comune di Carrara e Fondazione Toscana Spettacolo onlus, rientra tra quelli per gli abbonati della serata A. Per chi desideri acquistare i biglietti, la biglietteria della Sala Garibaldi in via Verdi è aperta martedì 14 dicembre, 10-12.30 e 18-21; mercoledì 15 dicembre 10:00-12:30 e 17:00-18:30; infine nel giorno di spettacolo, 10-12.30 e 18-21. E’ possibile acquistare i biglietti a prezzo intero sul circuito Vivaticket.

Si ricorda che, in ottemperanza al Decreto-Legge n. 172 del 26 novembre 2021, all’interno della zona bianca, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, l’accesso in teatro sarà consentito solo previa esibizione di Certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (Super Green Pass o Green Pass rafforzato). Per informazioni, Ufficio Cultura telefono 0585 641419, Sala Garibaldi, via Verdi Carrara, telefono 0585/ 777160 salagaribaldi21@gmail.com.