Massa, oltre 500 libri donati alle scuole del territorio

MASSA – È in fase di conclusione il progetto “Aiutaci a crescere 2021” promosso dall’amministrazione comunale di Massa e realizzato in collaborazione tra Biblioteca civica S. Giampaoli e libreria Giunti al Punto di Massa. Grazie a questo progetto, attivato per la prima volta quest’anno nel nostro territorio comunale, nel mese di agosto sono stati acquistati più di 500 libri dai clienti della libreria Giunti al Punto, tutti libri destinati a essere donati alle scuole dell’infanzia e primarie presenti sul territorio per arricchire le biblioteche scolastiche già esistenti o in fase di avvio.

La distribuzione dei libri alle scuole avviene per il tramite della Biblioteca civica che, fino al 15 novembre, ha raccolto le numerose adesioni da parte delle scuole. Nelle prossime settimane tutti i libri raccolti saranno consegnati alle scuole richiedenti affinché vengano fruite dal maggior numero possibile di piccoli/grandi lettori.

“La nostra Biblioteca Comunale – ricorda l’assessore alla Cultura Nadia Marnica – è sempre pronta a cogliere tutte le occasioni e a mettere in atto tutte le strategie che aiutano i bambini ad avvicinarsi alla lettura, come questo progetto che speriamo possa consolidarsi e proseguire nei prossimi anni”.