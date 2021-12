Dopo Rocco Siffredi, il nuovo videoclip di Lialai con Martina Smeraldi e Tommaso Zorzi

CARRARA – Chi bacia meglio tra Rocco Siffredi e Tommaso Zorzi? «No dai, è ovvio che… Rocco vince sempre (ride)». Lo racconta la giovane cantante di Carrara Lialai, al secolo Caterina Lalli, nell’intervista in edicola su Novella 2000, a riguardo dell’uscita del video del nuovo singolo: “Light on”. Nel videoclip su Youtube, girato in Sardegna dal regista Simone Sbrighi con la supervisione artistica di Rocco Siffredi, c’è un complice noto, ma in un ruolo inedito: Tommaso Zorzi.

Lialai in un fotogramma del nuovo video

«Lui è un “cattivone” con villa faraonica e ha una “scagnozza”, sensuale e molto felina, che è interpretata dall’attrice per adulti Martina Smeraldi», dettaglia infatti a Novella 2000, Lialai. Sulle pagine del centenario rotocalco di gossip e costume italiano, circa il bacio con Tommaso Zorzi, Caterina Lalli sottolinea che: «È scenico ed è molto carnale, molto passionale. Ma devo dire che non me lo aspettavo: Tommaso bacia bene, ci ha messo passione ed è stata una piacevole sorpresa».