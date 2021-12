Al via le iscrizione per i Campionati Italiani della Geografia 2022

MASSA-CARRARA – Sos geografia e Aiig comunicano a tutti i docenti, dirigenti, genitori e studenti delle province di Massa-Carrara e La Spezia, che si sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai Campionati Italiani della Geografia 2022.

Ricordiamo che i Campionati in questa edizione si svolgeranno online utilizzando la piattaforma Kahoot. Un’altra novità è data dal fatto che la partecipazione, seppur suddivisa in classi e scuole, sarà a livello individuale. La competizione avrà luogo venerdì 4 marzo 2022 per la secondaria di primo grado, venerdì 11 marzo per la secondaria di secondo grado e sabato 19 marzo la sessione Open, aperta a tutti e quindi anche al di fuori del mondo scolastico.

Sabato 26 marzo ci sarà la premiazione, in presenza presso l’I.I.S. “D. Zaccagna” di Carrara, da sempre co-promotore dei campionati. I vincitori riceveranno come premio un soggiorno nei Parchi Nazionali dell’Appennino Tosco-Emiliano, delle Cinque Terre e nel Parco Regionale delle Alpi Apuane. Per i piazzati magliette, gadgets e tanto materiale didattico. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito https://www.sosgeografia.it.