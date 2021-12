Lo storico busto di Dante restaurato dagli studenti del Palma. Oggi l’inaugurazione alla Biblioteca

MASSA – Nuovo appuntamento all’interno della rassegna “Sfoglia l’autunno”, promossa dall’amministrazione comunale di Massa ed organizzata dalla Biblioteca civica S. Giampaoli: oggi, venerdì 10 dicembre ore 17, presso la Biblioteca, verrà inaugurata la statua in gesso di Dante restaurata dagli studenti del Liceo Artistico F. Palma, coordinati dal prof. Paolo Della Pina.

In occasione delle celebrazione dell’anno dantesco, grazie ad una collaborazione tra Biblioteca Civica di Massa e liceo Artistico “Palma” è stato restaurato il busto in gesso di Dante, opera dello scultore massese Riccardo Rossi. «Desidero ringraziare gli allievi e i docenti del Liceo Artistico F.Palma – commenta l’assessora alla Cultura Nadia Marnica – che in molte occasioni hanno messo a disposizione dell’amministrazione comunale il loro talento e la loro arte, come con il restauro di questo prezioso gesso».

Il busto, fin dagli anni sessanta, accoglieva studiosi e studenti all’ingresso della biblioteca comunale, allora situata nell’edifico di via Sforza. Riccardo Rossi fu a sua volta docente presso l’allora Istituto d’Arte e artista le cui opere sono presenti in molte città. Il busto dalla fiera connotazione e forza espressiva, è opera di sicuro pregio, la cui versione in marmo è collocata lungo lo scalone di ingresso degli uffici del provveditorato agli studi. Riccardo Rossi fu scultore di prima grandezza nel panorama locale, tra le sue opere ricordiamo l’Agnellino e il San Francesco collocati lateralmente all’ufficio centrale delle Poste. Il bellissimo “Cavallino” posto da alcuni anni nella rotonda al termine del pontile di Marina di Massa, le sculture per le Terme di San Carlo, il monumento ai caduti di Forno, e molte altre ancora.

Il gesso restaurato ritroverà la sua collocazione all’ingresso della Biblioteca e nell’occasione si terrà una conferenza sul percorso artistico di Riccardo Rossi a cura di Silvano Soldano. L’appuntamento è per venerdì 10 Dicembre alle ore 17 presso la Biblioteca Civica di Massa.