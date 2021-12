Al via la rassegna teatrale per la famiglie al Garibaldi: biglietti in vendita per il primo spettacolo

CARRARA – Con lo spettacolo Raperonzolo di Enrico Spinelli si apre la rassegna teatrale pensata per i più piccoli e le famiglie dall’amministrazione comunale di Carrara e da Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

La produzione di Pupi di Stac, con Carlo Staccioli e Ursel Rippe ai burattini, è in scena alla Sala Garibaldi, sabato 11 dicembre, alle 16.00. La celebre fiaba con la perfida strega e la giovinetta imprigionata nella torre è allietata dalla presenza del leprottino Frinfo e movimentata da un inseguimento in sala fra gli spettatori. Non manca il lieto fine preceduto dalla necessaria bastonatura della “cattiva”. Il principino Filippo non ama stare a Palazzo e va sempre a giocare in campagna dai contadini Rosa e Berto che non hanno figli. Finalmente Rosa è incinta e desidera tanto mangiare dei raperonzoli che crescono vicino ad un rudere. Nonostante la proibizione del marito la donna coglie un rametto. La Strega, padrona degli ortaggi, obbliga Rosa a consegnarle la nascitura, pena la morte. Raperonzolo cresce in prigionia, su di un’alta torre: quando la madre/strega la chiama da fuori getta le trecce e la tira su. La matrigna dona alla ragazza tre oggetti magici, ma non sa che alla fine saranno gli strumenti della propria rovina. Il principe Filippo, ormai grande, cerca di salvarla ma la strega lo trasforma in leprotto. Dopo un movimentato inseguimento il padre della giovane bastona la strega che poi finisce infondo ad un lago. Gran finale con il principe Filippo che sposa Raperonzolo e i poveri genitori finalmente rasserenati.

I biglietti, posto unico € 5,00 (anche per gli adulti), sono in vendita presso la biglietteria della Sala Garibaldi in via Verdi, da stamani, venerdì 10 dicembre, con orario 10:00-12:30, 17:00-18:30 e nel giorno di spettacolo, dalle ore 14:00 alle ore 16:00, oppure è possibile acquistarli sul circuito Vivaticket.

Si ricorda che, in ottemperanza al Decreto-Legge n. 172 del 26 novembre 2021, all’interno della zona bianca, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, l’accesso in teatro sarà consentito solo previa esibizione di Certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (Super Green Pass o Green Pass rafforzato).

Per informazioni, Ufficio Cultura telefono 0585 641419, Sala Garibaldi, via Verdi Carrara, telefono 0585/ 777160 salagaribaldi21@gmail.com

Questi i prossimi appuntamenti: sabato 22 gennaio, in programma Il pesce Gaetano, di e con Vania Pucci, prodotto da Giallo Mare Minimal Teatro; si prosegue il 12 febbraio con Danilo Conti, che porta in scena Chi ha paura di denti di ferro? Chiude la rassegna, sabato 26 febbraio, Il gatto con gli stivali con Soledad Nicolazzi, per la regia di Marco Ferro.