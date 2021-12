Antenati, il nuovo spettacolo di Marco Paolini in scena al Teatro dei Servi

MASSA – Giovedì 9 dicembre, alle 21, al Teatro dei Servi di Massa andrà in scena “Antenati”, lo spettacolo di Marco Paolini in cui egli dialoga, ascolta, raccoglie storie e ne racconta per dare senso al suo mestiere in questo tempo. Antenati è un album per narrare il presente, il tentativo di trasformare in storie il racconto della nostra disastrosa traiettoria verso un danno irreversibile al pianeta, alla biodiversità, al clima, a noi stessi.

«Un piccolo album per narrare il presente, in prima persona. – spiega Paolini – Antenati è il racconto di un incontro fuori dal comune con i miei avi, un sogno organizzato e fantastico dentro il nostro genoma che contiene le tracce dell’evoluzione della nostra specie. È la storia più lunga dell’Album alla quale sera per sera se ne aggiungono altre, di volta in volta diverse. La prova del Totem, Piromane, Co2, Atomi, Panico, Effetto Serra sono alcune delle storie che ho già scritto, altre le sto ancora scrivendo. Trasformare in storie il racconto della nostra disastrosa traiettoria verso un danno irreversibile al pianeta, alla biodiversità, al clima, a noi stessi è la sfida possibile che senza grancasse e proclami il lavoro degli artisti può affrontare».