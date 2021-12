La cantautrice pontremolese Vittoria sale sul palco dell’Ariston con il suo “California”

PONTREMOLI – La cantautrice Vittoria, pontremolese classe 2003, sarà a Sanremo Giovani con California, brano dalle sonorità synth pop in radio dallo scorso venerdì 3 dicembre. La giovane artista lunigianese si è guadagnata il palco dell’Ariston grazie alla vittoria al concorso Area Sanremo. «California – spiega Vittoria – l’ho scritta durante un viaggio poco prima del primo lockdown e racconta del mio rapporto dualistico con la musica. Ho immaginato due figure: California e Gaultier. California è la parte esteriore di me e delle mia musica, quella che spesso traspare, la parte più sciolta, divertente ed esuberante; mentre Gaultier richiama la mia parte più fine, intima e nascosta, quella che davvero riesce a trasmettere la mia arte. Un grazie enorme va a Mirko Mangano, il mio produttore, che riesce con me a creare il mondo sonoro che avevo immaginato fin da subito. Sono veramente felice di poter cantare questa canzone a Sanremo Giovani poiché è un brano che mi rappresenta fino in fondo ed essendo anche il mio brano d’esordio, personalmente è una bella soddisfazione»