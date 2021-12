I doni natalizi del Museo Guadagnucci per i suoi visitatori

MASSA – Il Museo Guadagnucci, socio dell’Associazione Nazionale Piccoli Musei https://www.piccolimusei.com/, sostiene da sempre uno stretto legame con il territorio e la comunità di riferimento, oltre alla capacità di essere accoglienti e di offrire esperienze originali ai visitatori. Per esprimere questo sentire, in occasione delle festività natalizie, accoglierà il suo pubblico con un dono. Un dono, non un gadget, un dono come può essere una piccola busta con qualche seme di fiori o di piante antiche del territorio, una pubblicazione speciale, un racconto, un gesto che spieghi la passione che ha dato vita al museo. Il dono vuole indicare che nei piccoli musei la prima risorsa sono le persone, chi ci lavora, chi cura le collezioni, chi ha aperto il museo, chi lo visita, i cittadini che si identificano con esso o che collaborano.

Una campagna affissioni nei comuni di Massa, Carrara e della Versilia e una parallela campagna social e web invita gli “amici” vecchi e nuovi del museo a dedicare un pensiero attraverso un post. Il meccanismo è semplice e immediato al tempo stesso: entri in contatto con una delle forme di comunicazione del museo, pubblichi un tuo pensiero su Instagram o su Facebook e lo mostri in biglietteria.