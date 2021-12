Stagione teatrale Carrara, in vendita i biglietti per gli spettacoli

CARRARA – Sono quattro gli appuntamenti, da dicembre a febbraio, pensati per i più piccoli e le loro famiglie dall’amministrazione comunale di Carrara e da Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Sabato 11 dicembre si comincia con Raperonzolo di Enrico Spinelli: una produzione Pupi di Stac, con Carlo Staccioli e Ursel Rippe ai burattini. La celebre fiaba con la perfida strega e la giovinetta imprigionata nella torre è qui allietata dalla presenza del leprottino Frinfo e movimentata da un inseguimento addirittura in sala fra gli spettatori. Non manca il lieto fine preceduto dalla necessaria bastonatura della “cattiva”.

Si prosegue sabato 22 gennaio con Il pesce Gaetano, di e con Vania Pucci, prodotto da Giallo Mare Minimal Teatro. Gaetano è un pesciolino curioso e un giorno decide di andare a conoscere il mondo e si butta nella cascata; da lì arriverà nel ruscello, nel fiume, e poi nel mare. Gli ambienti e i personaggi narrati sono realizzati con la tecnica del sand art, in diretta e con immagini e sfondi multimediali.

Il 12 febbraio, Danilo Conti porta in scena Chi ha paura di denti di ferro? La storia trae le sue origini da un racconto della tradizione popolare della Turchia e narra di tre fratelli a cui è stato detto di non avventurarsi nel bosco per evitare l’ira della malvagia strega che vive lì.

Chiude la rassegna, sabato 26 febbraio, Il gatto con gli stivali con Soledad Nicolazzi, per la regia di Marco Ferro. Dopo la sperimentazione attraverso lo streaming, Campsirago Residenza presenta un nuovo spettacolo, che, partendo dalla drammaturgia originale del racconto digitale, mette in scena la storia dal vivo e in presenza.

Inizio spettacoli ore 16:00. I biglietti, posto unico € 5 (anche per gli adulti), sono in vendita presso la biglietteria della Sala Garibaldi in via Verdi, aperta nei tre giorni prima di ogni spettacolo della stagione di prosa (orario 10-12.30 e 17-18.30, mentre nei giorni di spettacolo 10-12.30 e 18-21), un giorno prima per la stagione dedicata al pubblico delle famiglie (orario 10-12.30 e 17-18.30) e nel giorno di spettacolo (orario dalle ore 14:00 alle ore 16.00).

Si ricorda che, in ottemperanza al decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021, all’interno della zona bianca, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, l’accesso in Teatro sarà consentito solo previa esibizione di Certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (Super Green Pass o Green Pass rafforzato). Per informazioni, Ufficio Cultura telefono 0585 641419, Sala Garibaldi, via Verdi Carrara, telefono 0585/ 777160 salagaribaldi21@gmail.com.