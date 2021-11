Resistere per le donne afghane, l’incontro di Spi Cgil all’Istituo Zaccagna

CARRARA – “Resistere per chi non si arrende un altro mondo è possibile – In solidarietà con le donne afghane” è il titolo dell’evento promosso dallo Spi Cgil e che si svolgerà nell’aula magna dell’Istituto Zaccagna, a Carrara, giovedì 2 dicembre alle 10. Presenta Mary Almarcegui segretaria Spi Cgil Massa-Carrara, coinvolgendo gli studenti e le studentesse presenti. Interverranno di seguito il professor Riccardo Canesi, la poetessa Egizia Malatesta del direttivo Spi Cgil Leg di Massa. La giornalista Angela Maria Fruzzetti intervisterà Soraya, una profuga afghana che è riuscita a raggiungere il nostro Paese. Infine, Isa Zanzanaini segretaria generale provinciale Flc- Cgil Massa Carrara, concluderà l’incontro. L’evento è rivolto soprattutto agli studenti ma è aperto a tutti. Si inserisce nelle iniziative che ruotano attorno al 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con riflettori puntati sul dramma femminile in atto del popolo dell’Afghanistan. L’accesso avverrà previa presentazione del green pass.