Inaugurata la mostra di “Massa anni ’50”: 40 pannelli fotografici sulla città che fu

MASSA – A villa Rinchiostra, in una sala dal tutto esaurito, si è svolta la presentazione del secondo volume, curato da Franco Frediani, “Massa anni 50”. Alla presenza del sindaco Francesco Persiani e dell’autore, introdotto dalla dott.sa Anna Maria Mosti, l’architetto Corrado Lattanzi ha illustrato lo sviluppo urbanistico della città negli anni del dopoguerra. Massa ne era uscita devastata nel suo centro storico e nella zona industriale. Le vie di comunicazione interrotte, ponti crollati, ma grazie ad uomini dal grande spessore umano e culturale, la città seppe risorgere a nuova vita. Si dotò di un aeroporto, di un campo scuola e un nuovo campo sportivo, di moderne costruzioni che cambiarono il volto della vecchia città. Talvolta in meglio, altre in peggio ma la voglia di risorgere a nuova vita, dopo i disastri della guerra, prevalse su tutto.

Al termine della conferenza ha preso la parola il sindaco Persiani che ha colto l’occasione per annunciare il prossimo nuovo importante restyling della Marina. Al termine, i presenti sono stati introdotti alla mostra che, in oltre 40 pannelli fotografici, ripropone scorci di vita degli anni 50. Nelle oltre 300 immagini del fotografo Andrea Leone, emerge una Massa ormai lontana nel tempo ma che invita a riflettere sul futuro. La mostra resterà aperta pochi giorni, sino al 5 dicembre, con orari 10/12.30 e 17/19. Per info 335 7311138.