“Spazio tempo”, il nuovo singolo di Francesco Gabbani è già una hit: ecco il video

CARRARA – È uscito l’11 novembre sulle piattaforme digitali, per BMG, “Spazio Tempo”, il nuovo brano inedito del cantautore carrarese Francesco Gabbani scelto come sigla della serie tv Rai dal titolo “Un Professore”, in onda dall’11 novembre per sei serate, per la regia di Alessandro D’Alatri e con protagonisti Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi. Complice il successo della serie che ha registrato un boom di ascolti, “Spazio Tempo” è entrata nella top 10 di Shazam, è in tendenza da settimane su youtube nonostante non ci fosse ancora il videoclip ufficiale, ma un lyric video, ed è balzata subito al primo posto della classifica di iTunes.

“Spazio Tempo” racconta di quanto sia bello prendere la vita con filosofia. Parla di quelle piccole cose vere e rare che, in un certo qual modo, ci aiutano a sorridere, come le sorprese, il Natale che cade di lunedì, l’eclissi a mezzogiorno. Perché qui niente è un inganno: è tutto vero, ma è tutta una follia.

Il video ufficiale, appena uscito sul canale ufficiale dell’artista, alterna immagini di Gabbani a spezzoni della serie televisiva, dando vita ad un racconto che segue il crescendo del brano. Francesco Gabbani è attualmente impegnato con la scrittura delle canzoni che andranno a comporre il nuovo disco che uscirà nel 2022 e tornerà dal vivo con due grandi eventi prodotti da Vivo Concerti: venerdì 6 maggio 2022 al Mediolanum Forum di Assago (MI) e domenica 8 maggio 2022 al Palazzo dello Sport di Roma.