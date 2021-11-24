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Il programma del cinema Astoria Garibaldi dal 25 novembre al 5 dicembre

di - 24 Novembre 2021 - 17:26

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Cinema garibaldiFOTO D' ARCHIVIO

CARRARA – Di seguito, il programma delle proiezioni al cinema Astoria Garibaldi per il periodo dal 25 novembre al 5 dicembre:

Giovedi 25  Novembre
ORE 21.00 MUSEO PASOLINI -ASCANIO CELESTINI (Stagione Teatrale 2021-2022)

Venerdi 26   Novembre
ORE  16.30  ENCANTO (Bambini al Cinema)
ORE  19.00-21.15 LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO  (Palma d’Oro a Cannes Migliore Attrice)

Sabato 27   Novembre
ORE  15.00  ENCANTO (Bambini al Cinema)
ORE  17.00-19.15 -21.30  LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO  (Palma d’Oro a Cannes Migliore Attrice)

Domenica 28  Novembre
ORE  15.00  ENCANTO (Bambini al Cinema)
ORE  17.00-19.15 -21.30  LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO  (Palma d’Oro a Cannes Migliore Attrice)

Lunedi 29   Novembre
ORE 17.00 -19.00- 21.00   POMPEI EROS E MITO   (La Grande Arte al Cinema )

Martedi 30   Novembre
ORE 21.00 LA VITA DAVANTI A SE’ – SILVIO ORLANDO (Stagione Teatrale 2021-2022)

Mercoledi  1 Dicembre
ORE 21.00 LA VITA DAVANTI A SE’ – SILVIO ORLANDO   (Stagione Teatrale 2021-2022)

Giovedi 2  Dicembre
ORE 21.00 CRY MACHO RITORNO A CASA(L’Ultimo film di Clint Eastwood)

Venerdi 3  Dicembre
ORE  21.00 CRY MACHO RITORNO A CASA(L’Ultimo film di Clint Eastwood)

Sabato 4 Dicembre
ORE 15.00-ENCANTO (Bambini al Cinema)
ORE 17.15-19.15-21.15 CRY MACHO RITORNO A CASA (L’Ultimo film di Clint Eastwwod)

Domenica 5  Dicembre
ORE 15.00-ENCANTO (Bambini al Cinema)
ORE 17.15-19.15-21.15 CRY MACHO RITORNO A CASA (L’Ultimo film di Clint Eastwood)

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