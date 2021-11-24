Il programma del cinema Astoria Garibaldi dal 25 novembre al 5 dicembre
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CARRARA – Di seguito, il programma delle proiezioni al cinema Astoria Garibaldi per il periodo dal 25 novembre al 5 dicembre:
Giovedi 25 Novembre
ORE 21.00 MUSEO PASOLINI -ASCANIO CELESTINI (Stagione Teatrale 2021-2022)
Venerdi 26 Novembre
ORE 16.30 ENCANTO (Bambini al Cinema)
ORE 19.00-21.15 LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO (Palma d’Oro a Cannes Migliore Attrice)
Sabato 27 Novembre
ORE 15.00 ENCANTO (Bambini al Cinema)
ORE 17.00-19.15 -21.30 LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO (Palma d’Oro a Cannes Migliore Attrice)
Domenica 28 Novembre
ORE 15.00 ENCANTO (Bambini al Cinema)
ORE 17.00-19.15 -21.30 LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO (Palma d’Oro a Cannes Migliore Attrice)
Lunedi 29 Novembre
ORE 17.00 -19.00- 21.00 POMPEI EROS E MITO (La Grande Arte al Cinema )
Martedi 30 Novembre
ORE 21.00 LA VITA DAVANTI A SE’ – SILVIO ORLANDO (Stagione Teatrale 2021-2022)
Mercoledi 1 Dicembre
ORE 21.00 LA VITA DAVANTI A SE’ – SILVIO ORLANDO (Stagione Teatrale 2021-2022)
Giovedi 2 Dicembre
ORE 21.00 CRY MACHO RITORNO A CASA(L’Ultimo film di Clint Eastwood)
Venerdi 3 Dicembre
ORE 21.00 CRY MACHO RITORNO A CASA(L’Ultimo film di Clint Eastwood)
Sabato 4 Dicembre
ORE 15.00-ENCANTO (Bambini al Cinema)
ORE 17.15-19.15-21.15 CRY MACHO RITORNO A CASA (L’Ultimo film di Clint Eastwwod)
Domenica 5 Dicembre
ORE 15.00-ENCANTO (Bambini al Cinema)
ORE 17.15-19.15-21.15 CRY MACHO RITORNO A CASA (L’Ultimo film di Clint Eastwood)