“Un centenario digitale: portali e risorse per Dante”. A Carrara il 23 novembre

CARRARA – In occasione del 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri, proseguono le iniziative promosse dal Comune di Carrara “Dante a vagar tra i bianchi marmi”. Dopo la rassegna estiva I Salotti d’Autore e le Letture tra il marmo, presso la sala Gestri della Biblioteca civica in piazza Gramsci, martedì 23 novembre, con inizio alle ore 17.00, si terrà un incontro sul tema “Un centenario digitale: portali e risorse per Dante e la Commedia”, a cura del professore Michelangelo Zaccarello, docente di Filologia della Letteratura italiana, presso il Dipartimento di Filologia Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa.

L’ingresso è libero: l’accesso è consentito solo se si è in possesso della certificazione verde – green pass. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0585/641370, oppure scrivere una mail a bibliocarrara@comune.carrara.ms.it.