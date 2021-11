Carrara, raffica di eventi per l’ultimo fine settimana di novembre: ecco il programma

CARRARA – Raffica di eventi in arrivo in città: complice la collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni e privati, il prossimo fine settimana sarà denso di appuntamenti, con un programma che spazia dalla cultura all’intrattenimento per bambini. Per i più piccini sicuramente la giornata clou sarà domenica 28 novembre quando per tutto l’arco della giornata si terrà la Festa del Cioccolato, organizzata da Pro-Loco Carrara: «Ringrazio Marco Martini: con il suo entusiasmo e la sua determinazione l’offerta di appuntamenti per il centro città è sempre più ricca e variegata. Come Comune cerchiamo sempre di coordinarci con le iniziative organizzate da associazioni e privati, per sostenere e quando possibile integrare le varie proposte» ha spiegato l’assessore al Commercio Daniele Del Nero. Non a caso, quindi, la Festa del Cioccolata sarà preceduta e accompagnata da alcune iniziative collaterali. Nelle giornate di sabato e domenica il centro storico si popolerà di gonfiabili e giochi per bambini mentre nelle piazze si terranno i laboratori creativi curati dall’Associazione di promozione sociale “Oltre”.

Non mancherà l’offerta più prettamente culturale. Si inizia venerdì 26 novembre alle ore 18 presso Palazzo Binelli con l’inaugurazione della mostra “Pinocchio ha gli occhi verdi” di Graziano Guiso: si tratta di una personale dell’artista carrarese tutta dedicata all’universo collodiano nei momenti più salienti della fiaba che ha già raccolto molti consensi nella città natale del burattino.

Sabato 27 novembre, alle ore 17 presso Accademia di Belle Arti il critico d’arte Luca Nannipieri, sarà protagonista dell’incontro con Antonio Celano e Michela Rossi sul tema “Tiziano, la donna, l’amore, il Rinascimento” organizzato dall’associazione Qulture. Sempre sabato ma alle ore 18 presso Palazzo Binelli, il fisico Valerio Capraro docente della Facoltà di Economia alla Middlesex University di Londra e autore del romanzo “Ogni scelta che fai”(Mondadori) terrà una lectio magistralis sul tema “Moralità e Conflitto”. Ancora sabato alle ore 18 in via Rossi 2 presso Spazio In Marmo, uno dei fondi riaperti con il bando Carrara Si-Cura, sarò presentato il progetto Excalibur del designer Moreno Ratti.

Domenica 28 novembre alle ore 16.00 presso Palazzo Binelli appuntamento da non perdere con il dialetto carrarino per una serie di letture a cura del “Gruppo Poeti Carraresi” con i poeti Tonina Tessa Borghini, Enzo De Fazio, Mauro Gregori, Giorgio Valdettari, Antenietta De Maria e Ugo Ganapini. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Carrara, vedrà la partecipazione dello storico Beniamino Gemignani e sarà presentata da Marzia Dati.

«Il prossimo fine settimana sarà davvero frutto di un lavoro di squadra: ringrazio tutti coloro che hanno partecipato mettendoci impegno, tempo e tanto entusiasmo. Mi sembra un’offerta davvero interessante per l’ultimo week end di novembre e in attesa dell’avvio della stagione natalizia: in attesa dell’ormai prossima accensione delle luminarie, per cui se pur con una formula leggermente diverse abbiamo investito un ammontare di risorse in linea con quelle degli anni precedenti e delle città limitrofe, ci aspettano delle festività ricche di animazioni e iniziative su tutto il territorio comunale» ha concluso Del Nero, anticipando che a breve saranno presentati i dettagli nel dettaglio anche gli appuntamenti natalizi.