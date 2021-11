“Sappiamo chi è stato”. Venerdì 27 novembre la presentazione del libro

CARRARA – Dalle ore 17:00 di sabato 27 novembre presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Carrara in piazza 2 Giugno si terrà la presentazione del libro “Sappiamo chi è Stato”. Saranno presenti alcuni degli autori dei Collettivi Kasciavit e Azadi con il professor Daniele Ratti.

Il libro “Sappiamo chi è Stato “ edito da Prospero Editore è uscito a Giugno del 2021. Il libro ha 3 coautori Daniele Ratti, il Collettivo Kasciavit ed il Colletivo Studentesco Azadi. Si tratta di una puntuale, analitica e documentata ricostruzione di una serie di eventi accaduti per mano dello stato dal 1970 ad oggi, che hanno visto come vittime gli emarginati gli esclusi o semplicemente chi si trovava al “posto sbagliato nel momento sbagliato”. Il libro dà voce a vicende che hanno coinvolto sconosciuti ed emerge l’immagine di uno stato che non si identifica solo nelle divise delle forze dell’ordine, nei luoghi di detenzione, in caserme questure o durante i blocchi stradali, ma anche nei luoghi di “cura” quali gli OPG o nei momenti nei quali lo stato dovrebbe salvaguardare i più deboli come negli interventi del TSO. Lo stato nega, ai più, la cura per poi invece condurre alla morte garantendo agli autori dei delitti la copertura e l’omertà, spesso l’oblio degli eventi.