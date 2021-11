Carrara, via alle prevendite per la stagione teatrale 2021/2022

CARRARA – A partire da sabato 20 novembre sono in prevendita i biglietti per tutti gli spettacoli della stagione teatrale promossa da Comune di Carrara e Fondazione Toscana Spettacolo onlus, anche quelli per la stagione dedicata alle famiglie. La biglietteria della Sala Garibaldi in via Verdi, è aperta nei tre giorni prima di ogni spettacolo in orario 10-12.30 e 17-18.30, mentre il giorno dello spettacolo in orario 10-12.30 e 18-21. Da quest’anno è possibile acquistare i biglietti a prezzo intero sul canale Vivaticket, a partire dalle ore 10:00, sempre di sabato 20 novembre. La biglietteria è chiusa la domenica e i festivi.

Questi i prezzi: poltronissima € 19 / € 17 ridotto; poltrona € 18 / € 16 ridotto; galleria € 9 / € 8 ridotto. Il primo spettacolo in cartellone è Museo Pasolini, prima regionale del nuovo spettacolo di Ascanio Celestini in programma mercoledì 24 e giovedì 25 novembre, ore 21.00. Ascanio Celestini ci guida in un ipotetico Museo Pasolini che, attraverso le testimonianze di uno storico, uno psicanalista, uno scrittore, un lettore, un criminologo, un testimone che l’ha conosciuto, si compone partendo dalle domande: qual è il pezzo forte del Museo Pasolini? Quale oggetto dobbiamo cercare? Quale oggetto dovremmo impegnarci a acquisire da una collezione privata o pubblica, recuperare da qualche magazzino, discarica, biblioteca o ufficio degli oggetti smarriti? Cosa siamo tenuti a fare per conservarlo? Cosa possiamo comunicare attraverso di lui? E infine: in quale modo dobbiamo esporlo? Produzione Fabbrica srl

Il cartellone prosegue martedì 30 novembre e mercoledì 1 dicembre con Silvio Orlando in La vita davanti a sé; poi giovedì 16 dicembre, Antichi maestri di Thomas Bernard, con Sandro Lombardi e Martino D’Amico; quindi mercoledì 12 e giovedì 13 gennaio , Il marito invisibile con Maria Amelia Monti e Marina Massironi, scritto e diretto da Edoardo Erba; giovedì 20 gennaio, Concerto fisico, una produzione Balletto Civile, coreografia e regia di Michela Lucenti, drammaturgia sonora di Tiziano Scali e Maurizio Camilli; giovedì 10 e venerdì 11 febbraio, Stanno sparando sulla nostra canzone, di Giovanna Gra, con Veronica Pivetti; lunedì 21 febbraio, Sorelle di Pascal Rambert, con Sara Betelà e Anna Della Rosa; martedì 1° e mercoledì 2 marzo, Ditegli sempre di sì, di Eduardo De Filippo, diretto da Roberto Andò; giovedì 24 marzo, Il Cortile, di Spiro Scimone, con Francesco Sframeli, Spiro Scimone e Gianluca Cesale; martedì 5 e mercoledì 6 aprile, Bartleby lo scrivano, con Leo Gullotta, nell’adattamento di Francesco Niccolini.

I possessori dei voucher emessi direttamente dal teatro potranno utilizzarli, presentandoli in biglietteria unitamente al titolo di accesso originario, per l’acquisto degli abbonamenti e degli spettacoli della stagione teatrale.

Per informazioni, Ufficio Cultura telefono 0585 641419, Sala Garibaldi via Verdi, Carrara telefono 0585/ 777160 salagaribaldi21@gmail.com