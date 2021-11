Al Garibaldi un film sulla vita di Frida Kahlo

CARRARA – È una delle artiste più conosciute al mondo, icona di stile sia per la sua figura che per le sue opere coloratissime, vivide, drammatiche e piene di energia, viste nei maggiori musei e diffuse attraverso milioni di immagini su qualunque tipo di supporto, dalle t-shirt alle tazze da colazione. Ma chi era davvero Frida Kahlo? Il film della regista Ali Ray prova ad aprire un nuovo sguardo sulla vita e sulla ricerca della celeberrima artista messicana. “Frida Kahlo” arriverà in esclusiva ai cinema Il Nuovo La Spezia- Astoria Lerici e Garibaldi Carrara come film evento solo nei giorni dal 22 al 24 novembre 2021. Girato per la maggior parte presso la sua celebre abitazione di Casa Azul, a Città del Messico, creato in collaborazione con esperti di fama mondiale che conoscevano personalmente Frida Kahlo, insieme a coloro che hanno studiato e curato il suo lavoro, il film mostra un insieme di interviste, commenti e una dettagliata esplorazione della sua arte, offrendo un accesso privilegiato, personale e intimo alle sue opere e mettendo in evidenza la fonte della sua febbrile creatività, la sua resilienza e la sua ineguagliabile passione per la vita, la politica, gli uomini e le donne.

Cinema “Il Nuovo-La Spezia”

Lunedì 22 novembre ore 15.00-16.45-19.30

Martedì 23 novembre e mercoledi 24 ore 17.00

Astoria Lerici

Lunedì 22- martedì 23-mercoledi 24 novembre ore 17.00-19.00-21.00

Garibaldi Carrara

Lunedì 22- martedì 23 novembre ore 17.00-19.00-21.00