La Massa degli anni ’50, una mostra a Villa Rinchiostra per il nuovo libro di Franco Frediani

MASSA – Sabato 27 novembre, alle ore 17.30, a Villa Rinchiostra doppio appuntamento con la storia di Massa: presentazione del secondo volume e inaugurazione della mostra “Massa anni ‘50” a cura di Franco Frediani. Sarà un viaggio nel recente passato della città attraverso le immagini fotografiche di Andrea Leone e le cronache dei quotidiani locali.

Il primo volume, edito l’anno scorso, la cui presentazione fu annullata per l’emergenza Covid, è dedicato ad alcuni degli eventi che hanno maggiormente caratterizzato le cronache di quegli anni, mentre il secondo, ripercorre gli anni della ricostruzione urbanistica della città. Ne parlerà l’architetto Corrado Lattanzi. Conduce la dott.sa Anna Maria Mosti che dialogherà con l’autore e ha in serbo due piacevoli sorprese. La mostra, che si avvale del patrocinio del Comune di Massa, si articola in oltre 40 pannelli, con riprodotte alcune delle immagini tratte dai due volumi, a coprire l’arco temporale degli anni ‘50. Alla inaugurazione sarà presente il sindaco di Massa Francesco Persiani. L’accesso è aperto a tutti fino ad esaurimento posti e, in osservanza delle disposizioni anticovid, è richiesto il greenpass e l’uso della mascherina.