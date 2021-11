Alla scoperta della storia e delle bellezze di Carrara, anche per chi ci abita

CARRARA – Proseguono i tour di Ada alla scoperta di Carrara, stavolta in collaborazione con la Pro Loco Avenza sulla Francigena. L’iniziativa è in programma venerdì 19 ottobre con una visita guidata alla parrocchia di San Pietro ad Avenza. Ritrovo alle ore 10 davanti alla chiesa. A presentare notizie storiche, artistiche e curiosità della parrocchia sarà lo storico Pietro Di Pierro. Un evento che rientra nella rassegna organizzata dalla presidente dell’Associazione per i diritti degli anziani con l’obiettivo di riscoprire Carrara, la sua storia e le sue bellezze, anche per chi ci abita. Per informazioni e prenotazioni chiamare Laura al 375 5355384.