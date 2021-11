Gli appuntamenti di Sfoglia l’Autunno alla Biblioteca Civica Giampaoli

MASSA – Prosegue la rassegna Sfoglia l’autunno della Biblioteca civica S. Giampaoli. In programma questa settimana:

Venerdì 19 novembre 2021 – ore 15.00

I diritti dell’infanzia: inaugurazione mostra fotografica del fotografo Federico Spediacci. In occasione della Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia (20 novembre), sarà allestita una mostra fotografica: saranno esposte 12 foto ognuna delle quali dedicata a un diritto dell’infanzia. In collaborazione con: Bookcrossing Massa. La mostra resterà visibile fino al 28 novembre. Si invitano le scuole del territorio a cogliere questa preziosa opportunità visitando la mostra nella settimana dal 22 al 26 novembre prenotandosi al seguente indirizzo email: biblioteca.civica@comune.massa.ms.it. La visita avrà una durata di circa 30-40 minuti e sarà accompagnata da Francesca Bianchi (Bookcrossing di Massa) o dal personale della Biblioteca. Si segnala, inoltre, che l’iniziativa, centrando appieno gli aspetti fondamentali della convivenza internazionale, ha ricevuto il patrocinio del Parlamento Europeo.

Sabato 20 novembre – ore 10.30

Cuentacuentos: laboratorio di lettura in lingua spagnola rivolto ai bambini della scuola primaria. Primo approccio ad una seconda lingua straniera: attraverso l’ambientazione e le immagini i bambini saranno in grado di entrare nella storia e di capirla pur non possedendo le conoscenze di tale lingua. Seguirà un’attività dove i partecipanti creeranno un segnalibro. In collaborazione con: Culturando APS.