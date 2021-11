E’ uscito “Spazio Tempo”, il nuovo singolo di Francesco Gabbani

CARRARA – E’ uscito ieri sera , giovedi 11 novembre “Spazio Tempo” di Francesco Gabbani. Il nuovo brano inedito dell’artista di Carrara è stato scelto come sigla sella serie Rai “Un Professore” ed è da oggi disponibile nelle piattaforme digitali. Nel nuovo brano, Gabbani racconta la bellezza di prendere la vita con filosofia, focalizzandosi sulle piccole cose vere e rare. Sono proprio queste che ci aiutano a sorridere. Le piccole sorprese, il Natale di lunedì, l’eclissi a mezzogiorno e molti altri piccoli frammenti ci aiutano a vivere al meglio le nostre giornate migliori. “Spazio Tempo” di Francesco Gabbani come già detto è stata scelta come sigla della serie tv Rai “Un Professore”, per la regia di Alessandro D’Alatri e con protagonisti Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi.

_____________________

Ecco il testo di “Spazio Tempo”

_____________________

Nella confusione, miliardi di persone

Solo un’occasione quaggiù

Tra l’azzurro e il buco nell’ozono

Tra John Lennon, Paul e Yoko Ono

Il passato non dimentica

Il futuro fa ginnastica

Si prepara tutti i giorni per te

Canta un po’ Albachiara e un po’ My Way

Schiaccia il tasto REC e il tasto PLAY

E poi così, tu sei qui

Natale in un qualsiasi lunedì

Houdini che toglie le catene al mondo

E in fondo un inganno non è

È solo una follia, un salto nel vento

Un’ora nello spazio, un punto nel tempo

È un giorno che va via, un appuntamento

Un battito perpetuo che dura un momento

Nei millenni, tutti gli anni, aspettando Primavera

Un Platone, un Botticelli d’emblée

La maieutica del fai-da-te

Vuoi morire e vivere con me?

E poi così, il tuo ritorno

Eclissi in un qualsiasi mezzogiorno

Mi trasformo cercando luce in fondo al mondo

E insieme un inganno non c’è

È solo una follia, un salto nel vento

Un’ora nello spazio, un punto nel tempo

È un giorno che va via, un appuntamento

Un battito perpetuo che dura un momento

Ma il momento per fermare il tempo non è mai

E capirò se capirai che è per sempre

Uoh, uoh, uoh

Uoh, uoh, uoh

Uoh, uoh, uoh, uoh, uoh, uoh

Uoh, uoh, uoh