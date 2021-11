Cinema Garibaldi: la programmazione dal 10 al 17 novembre

CARRARA – La programazione del Nuovo Astoria Garibaldi per la settimana dal 10 al 17 novembre:

Mercoledi 10 Novembre

ORE 15.30-17.15-20.30 NAPOLEONE NEL NOME DELL’ARTE ( La Grande Arte al Cinema)

Giovedi 11 Novembre

ORE 21.00 THE FRENCH DISPATCH ( Le Grandi Prime )

Venerdi 12 Novembre

ORE 17.00 RON UN AMICO FUORI PROGRAMMA ( Bambini al Cinema)

ORE 19.00 -21.00 THE FRENCH DISPATCH ( Le Grandi Prime )

Sabato 13 Novembre

ORE 15.00 RON UN AMICO FUORI PROGRAMMA ( Bambini al Cinema)

ORE 17.00-19.15-21.15 THE FRENCH DISPATCH ( Le Grandi Prime )

Domenica 14 Novembre

ORE 15.00 RON UN AMICO FUORI PROGRAMMA ( Bambini al Cinema)

ORE 17.00-19.15-21.15 THE FRENCH DISPATCH ( Le Grandi Prime )

Lunedi 15 Novembre

ORE 21.00 THE FRENCH DISPATCH ( Le Grandi Prime )

Martedi 16 Novembre

ORE 21.15 ZAPPA ( Evento Musicale)

Mercoledi 17 Novembre

ORE 21.15 ZAPPA ( Evento Musicale)