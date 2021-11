MASSA – Prosegue la rassegna Sfoglia l’autunno della Biblioteca civica S. Giampaoli di Massa.

In programma questa settimana:

Venerdì 12 novembre – ore 17.30

“Il giorno in cui diedi fuoco alla mia casa” di Francesca Mattei (Pidgin, 2021). Presenta: Patrizia Fiaschi. Con letture a cura dei lettori volontari Laav Massa Carrara.

Francesca Mattei, giovane massese laureata in Sociologia di ricerca sociale a Firenze, studiosa di comunicazione social, è al suo esordio letterario con questa pubblicazione. Una raccolta di racconti sull’inconciliabilità della vita con le aspettative della società.

L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina della Biblioteca civica S. Giampaoli.

Foto 2 di 2



Domenica 14 novembre – ore 15.30

Nati per leggere 0-6 anni: letture per famiglie con bambine e bambini da zero a sei anni a cura dei lettori volontari Nati per leggere Massa Carrara.

Il calendario completo delle iniziative è disponibile sul sito del Comune e nelle pagine social della Biblioteca (Facebook e Instagram), oltreché in Biblioteca e all’URP.

Per tutte le iniziative i posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione (email: biblioteca.civica@comune.massa.ms.it; tel. 0585 490543). Per effetto del Decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, l’accesso alle iniziative sarà consentito solo a quanti sono in possesso della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità.